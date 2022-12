Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Bewaffneter Täter überfällt Wettbüro

Karlsruhe-Grünwinkel (ots)

Ein mit Pistole bewaffneter und mit Sturmhaube maskierter Täter hat am Donnerstag gegen 22.30 Uhr ein Wettbüro in der Grünwinkler Hermann-Leichtlin-Straße überfallen und Bargeld erbeutet.

Der noch unbekannte Mann rannte gegen 22.30 Uhr durch den Eingang in Richtung des Tresens und forderte von einer Angestellten, die sich zu später Stunde mit einer weiteren Zeugin alleine in den Räumen befand, das Scheingeld aus der Kasse. Unterdessen hielt der Räuber den ersten Erkenntnissen zufolge eine Pistole in der Hand. In der Folge nahm er sich wohl mehrere Hundert Euro Bargeld aus der Kasse und flüchtete. Der komplett schwarz gekleidete Täter ist geschätzte 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß. Er trug eine rot-schwarze Jacke mit Kapuze und führte einen weißen Stoffbeutel mit mutmaßlich rotem Aufdruck bei sich, worin er die Beute verstaute.

In der Folge flüchtete der Unbekannte über die Hermann-Leichtlin-Straße zur Hardeckstraße, wo sich seine Spur verlor. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führte bisher nicht zu seiner Festnahme. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu wenden.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell