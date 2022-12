Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Weitergeleitete Pressemeldung des Polizeipräsidiums Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Eine noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin hat am Samstagvormittag in der Störrmühle beim Ausparken hohen Sachschaden an einem anderen Auto verursacht und fuhr davon.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen stieß eine Verkehrsteilnehmerin während des Ausparkens im Bereich der Störrmühle mit dem Heck ihres silbernen Fahrzeuges gegen einen geparkten VW und verursachte hierbei Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Anschließend fuhr die Frau einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zuvor habe die Frau, welche als zwischen 75 und 85 Jahre alt beschrieben wird, offenbar Vogelfutter in der dortigen Mühle gekauft. Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Mühlacker hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

