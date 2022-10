Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Birkenfeld Nahe (ots)

In den Nachmittagsstunden des 24. Oktober 2022 wurde in der Bahnhofstraße in Birkenfeld der Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Auch eine Betriebserlaubnis konnte der Fahrer nicht vorlegen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für ein E-Scooter ein Versicherungskennzeichen ausgegeben und eine Betriebserlaubnis vorliegen muss.

Müller, PK

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell