Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Trier

Trier (ots)

Im Zuständigkeitsgebiet der PI Trier ereigneten sich im Zeitraum vom 21.10. bis 23.10.2022 insgesamt 140 Einsätze mit polizeilicher Relevanz. Diese gliederten sich in 41 Strafanzeigen, 17 Verkehrsunfälle und 82 sonstige Vorgänge wie beispielsweise Ruhestörungen.

Die Polizeieinsätze im Verkehrssektor waren am vergangenen Wochenende geprägt von Trunkenheitsfahrten und Verkehrsunfallfluchten. So wurde am vergangenen Freitagmittag ein Verkehrsteilnehmer einer Verkehrskontrolle unterzogen, der mit seinem Fahrzeug in Schlangenlinien auf der B51 bei Trier fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,19 Promille. Die anschließende Führerscheinbeschlagnahme erübrigte sich zudem, da der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Durch Mithilfe wachsamer Mitbürger*innen konnte am Freitagabend eine Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden in der Gartenfeldstraße in Trier geklärt werden. Zuvor wurde ein parkender Pkw im Vorbeifahren touchiert, der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Nachdem den eingesetzten Kolleg*innen der PI Trier das Kennzeichen des Unfallverursachers mitgeteilt wurde, konnte das Fahrzeug im Nahbereich angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer räumte sein Fehlverhalten ein, es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus kam es am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Kellner einer Bar und einem Gast am Stockplatz in Trier (Verweis auf die bereits ergangene Pressemeldung vom 22.10.2022, 15:11 Uhr).

