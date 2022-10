POL-HST: Alkoholrausch im Bus ausgeschlafen

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) - Am Freitag, dem 07.10.2022 befuhr ein 42-jähriger ortsansässiger Deutscher gegen 19:45 Uhr mit seinem Pkw Skoda in Ribnitz-Damgarten die Anna-Gerresheim-Straße. Hier kam er von der Fahrbahn ab und touchierte einen geparkten Pkw. Er setzte seinen Weg fort, wurde aber von der geschädigten Pkw-Besitzerin zu Fuß verfolgt. Die 31-jährige deutsche Ribnitzerin konnte ihn in unmittelbarer ...

mehr