Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfallflucht auf der Ludwig-van-Beethoven-Straße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Dienstag, 5. April, kam es auf der Ludwig-van-Beethoven-Straße zwischen 7.30 und 13 Uhr zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte im Vorbeifahren einen geparkten Ford. Dieser war am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der geparkte Ford wurde an der linken Seite beschädigt. Es entstand Sachschaden im geschätzten vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (mm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell