POL-HAM: Kupfer und Kabel von Baustelle gestohlen

Hamm-Pelkum (ots) - Am Mittwoch, 6. April, im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 14 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße "Auf Kösters Kamp" zu einem Einbruchsversuch in eine Wohnung. Unbekannte Täter hebelten zunächst die Hauseingangstür gewaltsam auf. Anschließend setzten sie vergeblich dazu an, die Tür einer Erdgeschoßwohnung in gleicher Weise zu öffnen. Die Tür hielt dem Versuch stand. Wer den ...

