POL-PDTR: Achtung! Mehrere Schockanrufe, getarnt als angebliche schwere Verkehrsunfälle, aufgetreten.

Mertesdorf (ots) - Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Hauptstraße in Mertesdorf zu unterschiedlichen Tatzeiten insgesamt vier Edelstahlcontainer. Am Freitag, 18.03.2022, um die Mittagszeit, wurden zwei Edelstahlcontainer, die als Pflanzkübel und Parkplatzbegrenzung dienten, entwendet. Eine Beobachtung der Eigentümerin gegen 11:30 Uhr an diesem Tag könnte im Zusammenhang mit der Tat stehen. Sie bemerkte einen ...

