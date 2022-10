Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Ampelanlage

Baumholder (ots)

Am 20.10.2022 gegen 02:00 Uhr wurde die Ampelanlage an der sogenannten 'Porcherkreuzung' in Höhe der Kreuzung Berschweilerstraße/Ringstraße in Baumholder mutwillig beschädigt. Der bislang unbekannte Täter warf hierbei vermutlich ein Gegenstand gegen die Lichtleichenanlage, sodass diese beschädigt wurde. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Baumholder unter der Rufnummer 06783/9910.

