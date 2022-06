Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Einbruch in Frisörsalon

Düren (ots)

In der Dürener Innenstadt haben Unbekannte offenbar versucht, sich Zugang zu einem Frisörsalon zu verschaffen. Der Versuch scheiterte.

Am Dienstag, 31.05.2022, um 08:45 Uhr entdeckte ein Anwohner eines Hauses in der Zenthofstraße Hebelmarken an der Haustür und verdächtigte die Polizei. In dem Mehrfamilienhaus befindet sich im Erdgeschoss ein Frisörsalon. Sowohl an dessen Eingangstür als auch an der Hauseingangstür zu den Privatwohnungen ließen sich Hebelspuren feststellen. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 08:45 Uhr, eingrenzen. Zeugen die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Zenthofstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

