Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Lebensmittelfachgeschäft- Täterfestnahme

Speyer (ots)

Am 18.09.2022 gegen 23:05 Uhr meldete ein Zeuge eine dunkel gekleidete männliche Person mit Kapuze in einem Hinterhof in der Gilgenstraße. Der Tatverdächtige Mann würde augenscheinlich versuchen durch die Hintertür in das dortige Haus zu gelangen. Die in unmittelbarer Nähe befindlichen Beamten konnten die Person wie beschrieben feststellen. Bei der Durchsuchten fanden die Beamten bei dem 48-jährigen Tatverdächtigen einbruchstypisches Werkzeug. Am Haus selbst waren keine Aufbruchsspuren erkennbar. Laut Zeugen habe der 48-Jährige habe aber versucht über eine Regenrinne auf den Balkon im Hinterhof zu gelangen. Zudem fanden die Beamten abmontierte Kupferteile. Der Mann trug bei der Tatausführung eine schwarze Jacke, einen schwarzen Pullover, dunkelblaue Jeans und dunkle Sneakers. Er hat braune kurze Haare und keinen Bart. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

