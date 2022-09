POL-PDLU: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet (00/1809, 02/1809)

Speyer (ots) - Im Nachgang wurde durch ein Speyerer Gymnasium festgestellt, dass bei einer Veranstaltung vom 16.09.2022 auf den 17.09.2022 in der Halle 101 in Speyer vier gefälschte 20-Euro-Scheine in die Kasse gelangt sind. Der oder die Täter sind bislang unbekannt, Ermittlungen und ein Strafverfahren wurden eingeleitet und die "Blüten" zur Beweissicherung und Spurensuche sichergestellt. Zeugen werden gebeten sich mit ...

