POL-PDLU: Falschgeld bei Veranstaltung (28/1709)

Schifferstadt (ots) - Am 17.09.2022, gegen 01:40 Uhr, fiel in der Hauptstraße ein in großen Schlangenlinien fahrender Radfahrer auf. Der Radfahrer räumte in der folgenden Verkehrskontrolle den Konsum von Marihuana ein und zeigte sich deutlich unter dessen Einfluss. Zudem konnte ermittelt werden, dass der Radfahrer das mitgeführte Fahrrad zuvor am Hauptbahnhof ...

mehr