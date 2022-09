POL-PDLU: Mit der Taschenlampe in die Wohnung geleuchtet (09/1709)

Frankenthal (ots) - In der Nacht von Freitag, den 16.09.2022 auf Samstag, den 17.09.2022 kam es in einer Kleingartenanlage in der Freinsheimer Straße in Frankenthal zu Einbrüchen in mehrere Gartenparzellen. Hierbei wurden durch die bislang unbekannten Täter Gartengeräte, Werkzeuge sowie Stromkabel entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000EUR. Entsprechende Ermittlungsverfahren aufgrund des ...

mehr