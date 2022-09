Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gleich zwei Fahrraddiebe gestellt

Speyer (ots)

Durch den Sicherheitsdienst eines Krankenhauses in der Paul-Egell-Straße wurde am Freitag den 16.09.2022 gegen 23:00 Uhr ein Fahrraddieb gemeldet. Ein Zeuge hatte den 37-jährigen Tatverdächtigen beobachtet, wie er sich am Fahrradständer des Krankenhauses zu schaffen machte und anschließend ein Klapprad von der Örtlichkeit wegschob. Ca. 10 Minuten später sei dieser erneut am Krankenhaus erschienen und habe ein abgeschlossenes E-Bike vom Haupteingang weggetragen. Beide Fahrräder wurden durch die Beamten im Nahbereich festgestellt. Das E-Bike konnte direkt an die hinzugekommene Eigentümerin ausgehändigt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 37-jährigen ergab einen Wert von 2,17 Promille. Er wurde zur Dienststelle verbracht und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

In der gleichen Nacht gegen 00:15 Uhr meldete ein 17-jähiger Geschädigter ebenfalls einen Fahrraddiebstahl. Er stellte sein Fahrrad unverschlossen vor einem Anwesen im St. Klara- Kloster- Weg ab. Als er wieder aus dem Haus kam, bemerkte er einen Mann, welcher sich mit seinem Fahrrad in Richtung Wormser Landstraße entfernte. Er lief dem Mann nach und stellte diesen zur Rede. Nach einem kurzen Gespräch gab der 24-jährigeTatverdächtige dem 17-Jährigen sein Fahrrad zurück. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen im Nahbereich feststellen. Bei seiner Kontrolle wurde ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden. Den Mann erwarten nun neben der Diebstahlsanzeige auch ein Verfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

