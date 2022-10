Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung an Fahrzeug

Berglangenbach (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 19.10.2022 ca. 20:30 Uhr bis Donnerstag, den 20.10.2022 10:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Berglangenbach zu einem Hausfriedensbruch und anschließend zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum in der Hofeinfahrt vor dem Wohnhaus. Eine bislang unbekannte Person betrat unbefugt das Grundstück des Geschädigten und zerkratze dabei mittels eines spitzen Gegenstandes mutwillig die Motorhaube des Fahrzeugs. Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Baumholder unter der Rufnummer 06783/9910.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell