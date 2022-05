Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Waldbrand verhindert

Euskirchen-Stotzheim (ots)

Unbekannte versuchten am Donnerstagabend (21.30 Uhr) mittels entzündeter Spraydosen einen Brand am Waldrand an der Von-Heimbach-Straße zu legen. Die schnell informierte Feuerwehr konnte die Dosen löschen und ein überspringen auf ein nahes Waldgebiet verhindern.

