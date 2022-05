Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Randalierer in Gewahrsam genommen

Euskirchen (ots)

Nachdem ein polizeibekannter 63-Jähriger am heutigen Donnerstagmorgen (06.00 Uhr) grundlos gegen Scheiben einer Tankstelle an der Kölner Straße schlug und fortwährend Tankstellennutzer belästigte, rief man die Polizei. Auch diese konnte den emotional aufgeheizten Euskirchener nicht beruhigen. Im Gegenteil nun wurde die Polizei beleidigt und verbal beschimpft. Da der Mann offensichtlich betrunken war, wurde er zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen.

