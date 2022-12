POL-SO: Pedelec-Fahrer verletzt

Warstein (ots) - Am Donnerstag kam es um 18.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kreisstraße, in Höhe der Hausnummer 125. Eine 33-jährige Frau aus Waldbröl fuhr mit ihrem Kia in Richtung Suttrop und übersah einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Hyundai. Es kam zu einer Kollision mit dem geparkten Pkw. Der Kia überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Die 33-Jährige wurde bei dem Unfall schwer ...

mehr