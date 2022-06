Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Auffahrunfall unter Drogeneinfluss

Herschbach (Oberwesterwald) (ots)

Am Mittwoch, 22.06.2022, um etwa 16 Uhr kam es in Herschbach (Oberwesterwald) in der Hauptstraße zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 37-jährige Unfallverursacher aus der VG Wallmerod nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise, dass er unter Drogeneinfluss stand. Dementsprechend wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

