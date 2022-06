Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf der L 313

L 313, zwischen Isselbach und Giershausen (ots)

Am Dienstag, dem 21.06.2022, kam es gegen 07:30 Uhr auf der L 313 zwischen den Ortslagen Isselbach und Giershausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die bislang unbekannte Unfallverursacherin (Pkw mit WW-Kennzeichen, vermutlich grauer Kastenwagen, weibliche Fahrzeugführerin mit langen dunklen Haaren)geriet von ihrer Fahrspur in den Gegenverkehr, in deren Folge es zu einem Zusammenstoß der beiden Außenspiegel kam. Der geschädigte Fahrzeugführer musste zudem nach rechts ausweichen und stieß mit einer Reifenfelge gegen den Bordstein. Die Unfallverursacherin entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum flüchtigen Fahrzeug / der unbekannten Unfallverursacherin machen können, werden gebeten, sich mit der hiesigen Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

