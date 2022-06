Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wirges. Diebstahl einer Sporttasche

Wirges (ots)

Wie jetzt bekannt wurde kam es in der Nacht vom 5. Juni zwischen 01.00 Uhr bis 03.00 Uhr zum Diebstahl einer schwarzen Tasche der Marke "Nike", die an der Treppe zum Stadion abgestellt war. Die Tasche wurde von einer bisher unbekannten Person entwendet. Dabei wurde ein Ipad, Bargeld und eine EC-Karte und Ausweisdokumente entwendet. Mit der gestohlenen EC-Karte wurde nach der Tat dreizehnmal an einem Hall-Zigarettenautomaten Zigaretten gezogen. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizeiinspektion Montabaur sucht nun Zeugen die vielleicht eine verdächtige Person beim häufigen Ziehen der Zigaretten oder sonst bei der Tatausführung oder mit der gestohlen Tasche gesehen haben könnten. Hinweise werden gerne unter der Telefonnummer 02602-9226-0 erbeten.

