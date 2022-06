Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Wirges (ots)

Bislang unbekannte Täter besprühten am Sonntag, dem 19.06.2022, im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 09:00 Uhr, die Fassade der Theodor-Heuss-Realschule plus in Wirges mit Graffiti. Weiterhin wurden zwei angrenzende Zäune, eine Garagenwand und zwei Altkleider Container mit Graffiti besprüht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur (Tel: 02602 - 92260) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell