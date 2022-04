Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zeugen gaben Hinweis auf Unfallfahrzeug

Warendorf (ots)

Am Samstag, 23.4.2022, 21.50 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Windmühlenstraße in Beckum. Der flüchtige Fahrer eines Autos fuhr vom Parkplatz der Sekundarschule und stieß gegen einen geparkten Pkw. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen lasen das Kennzeichen des Autos ab und informierten die Polizei. Die Einsatzkräfte suchten die Halteranschrift auf, wo wie das Verursacherfahrzeug mit passenden Unfallspuren feststellten. Unklar ist noch, wer das Auto gefahren hat. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

