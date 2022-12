Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrzeugsensoren entwendet - Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein und sucht weitere Zeugen

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet, entwendeten Unbekannte in Karlsruhe verschiedene Bauteile von Fahrzeugen. Teils handelte es sich um Sensoren zur Abstandsmessung und Totwinkel-Assistenten von Pkw. Die Fahrzeuge waren überwiegend in Tiefgaragen in der Nähe des Karlsruher Hauptbahnhofes abgestellt.

Die Polizei Karlsruhe hat zur Klärung der mittlerweile etwa 160 Fälle eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigten werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/666-3411 an das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu wenden.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell