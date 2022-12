POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) - Auf der Bundesstraße 35a bei Forst gab es am Mittwochnachmittag gegen 16:40 Uhr einen Unfall, bei dem ein hoher Sachschaden entstand. Ein Fahrer fuhr in Richtung der Autobahn 5 und geriet in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem Fahrzeug. Durch die Trümmerteile des Verkehrsunfalls wurde ein weiteres unbeteiligtes Fahrzeug leicht beschädigt. Die ...

