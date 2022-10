Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Von der Fahrbahn abgekommen

Waldbröl (ots)

Eine junge Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (21. Oktober) schwer verletzt worden. In Waldbröl-Escherhof ist sie auf er L339 von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verkehrsschild kollidiert. Die 18-jährige Nümbrechterin fuhr um 23:08 Uhr mit ihrem Mini auf der Morsbacher Straße (L339) aus Waldbröl kommend in Fahrtrichtung Biebelshof. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr sie mit nicht angepasster Geschwindigkeit in eine Linkskurve, wo sie die Kontrolle verlor und von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte sie gegen ein Verkehrszeichen. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort brachte ein Rettungswagen die Schwerverletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Mini entstand erheblicher Sachschaden; er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

