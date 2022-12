POL-KA: (KA) Ettlingen - Verkehrsunfall zwischen Fahrzeug der Müllabfuhr und Pkw

Karlsruhe (ots) - Wie bereits berichtet, entwendeten Unbekannte in Karlsruhe verschiedene Bauteile von Fahrzeugen. Teils handelte es sich um Sensoren zur Abstandsmessung und Totwinkel-Assistenten von Pkw. Die Fahrzeuge waren überwiegend in Tiefgaragen in der Nähe des Karlsruher Hauptbahnhofes abgestellt. Die ...

mehr