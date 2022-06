Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach vorsätzlicher Brandstiftung auf Spielplatz gesucht

Unna (ots)

Nach einer vorsätzlichen Brandstiftung auf einem Spielplatz an der Straße Am Dieken in Unna am Dienstagmittag (14.06.2022) sucht die Polizei Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben zwischen 12.30 und 13 Uhr ein Spielgerät in Form eines Kunststoffhauses in Brand gesetzt, was für eine starke Rauchentwicklung gesorgt hatte. Durch den Brand, der von der Feuerwehr gelöscht wurde, sind auch angrenzende Bäume beschädigt worden. Der Gesamtsachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und betont an dieser Stelle ausdrücklich, dass es sich bei derartigen Fällen nicht um "dumme" Kinderstreiche, sondern um Straftaten handelt.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

