POL-PIOPP: Boote aufgebrochen

Selzen, Ostergasse (ots) - Am Samstag, 20.08.22 kommt es gegen 12:40 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Der Backofen gerät in Brand und das Feuer greift dann auf den Kühlschrank über. Die Feuerwehr Rhein-Selz löschte den Brand. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Ein Bewohner wird mit einer Rauchgasintoxikation vorsorglich in eine Mainzer Klinik verbracht. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

