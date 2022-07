Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Apolda (ots)

Am Samstag, 16.07.2022 gegen 17:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden an der Kreuzung Unterer Heidenberg/ Schillerstraße in Apolda. Die Fahrerin eines Pkw Audi befuhr den Unteren Heidenberg in Richtung Busbahnhof und missachtete die Vorfahrt einer Mercedesfahrerin, welche aus der Schillerstraße kam. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge und der Mercedes wurde so stark beschädigt, dass dieses Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Personen wurden bei diesem Unfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

