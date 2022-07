Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Fahrten ohne Fahrerlaubnis

Stadtroda/Eisenberg (ots)

Am Samstagabend hatten es Beamte der PI Saale-Holzland zunächst in Stadtroda mit einem Anfang 40-jährigen Verkehrsteilnehmer zu tun, der laut Zeugen bei seiner Fahrt mit einem Pkw deutlich in Schlangenlinien unterwegs war. Der Pkw konnte schließlich gestoppt werden, zur Überraschung der Beamten saß der ursprünglich benannte Fahrer nun allerdings auf dem Beifahrersitz. Anhand einer Zeugenaussagen konnte ihm seine Fahrereigenschaft kurz zuvor eindeutig nachgewiesen werden. Den Grund für die auffällige Fahrweise bestätigte der Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 2,79 Promille deutlich. Als ob dies nicht schon genügte, konnte der Ertappte auch keine Fahrerlaubnis vorweisen.

Gegen 22:00 Uhr wurden Beamte in Eisenberg auf eine Pkw-Lenkerin aufmerksam, mit der sie schon im Frühjahr zu tun hatten. Damals wurde der Führerschein infolge einer Trunkenheitsfahrt eingezogen, weswegen es unwahrscheinlich erschien, dass die Enddreißigerin bereits wieder im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dies bestätigte sich bei der anschließenden Kontrolle. Da sich der Atemalkoholwert mit 0,23 Promille hier im Rahmen hielt, blieb ihr die Blutentnahme erspart.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell