LPI-J: Zwei Verkehrsdelikte innerhalb kürzester Zeit

Stadtroda (ots) - Die seit dem 09. Juli 2022 vermisste Lilly-Joy konnte am Freitag wohlbehalten angetroffen und an die Sorgeberechtigten übergeben werden. Die Dienststellen der Landespolizeiinspektion Jena bedanken sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Saale-Holzland Telefon: 036428 640 E-Mail: ...

