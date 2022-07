LPI-J: Spieglein, Spieglein und dann weg

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Donnerstagmittag flogen zwei Brüder in Hermsdorf auf. Diese waren in einem Supermarkt in der Eisenberger Straße zugegen und eigneten sich ein Ladekabel sowie einen Kugelschreiber, im Gesamtwert von knapp 14 Euro, an. Als sie den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, verlassen wollten, wurden die 13 und 14-jährigen Brüder durch den Ladendetektiv gestellt. Nach der Anzeigenaufnahme erfolgte die Übergabe an die Erziehungsberechtigen. Rückfragen ...

