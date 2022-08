POL-SE: Tornesch - Einbruch in Gaststätte - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am 30.08.2022, um 16:36 Uhr, ist es auf der Bundestraße 206 in Höhe des Schümannweges in Hasenmoor zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem der 63-jährige Fahrer des auffahrenden Linienbusses verstorben ist. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr der 63-jährige Busfahrer mit dem Linienbus auf Leerfahrt die Bundesstraße in Richtung Bad Segeberg und fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf ...

mehr