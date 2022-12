Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Breitscheid-Erdbach: Scheunenbrand - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Dillenburg (ots)

Breitscheid-Erdbach:

Ein aufmerksamer Zeuge meldete in der vergangenen Nacht (30.12.2022), gegen 04:10 Uhr, einen Brand in der Denkmalstraße. In einer baufälligen Scheune, die an ein derzeit unbewohntes Wohnhaus grenzt, war ein Feuer ausgebrochen. Polizei, Rettungskräfte und die Feuerwehr Breitscheid rückten aus. Die Löscharbeiten erfolgten durch die Feuerwehr, die den Brand schnell unter Kontrolle brachte. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird mit 5.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

