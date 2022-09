Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Korrekturmeldung: Auf Katze geschossen

Marburg-Biedenkopf (ots)

In den um 13.32 Uhr veröffentlichten Meldungen war ein Fehler enthalten. Hier die korrigierte Fassung:

Ebsdorfergrund- Leidenhofen: Auf Katze geschossen

Eine Katze kam am Mittwoch, 28. September, verletzt in ihr Zuhause in der Straße Goßacker vom Freigang zurück. Bei der Untersuchung stellte der Tierarzt mehrere Schrotkugeln im Körper des Vierbeiners fest und versorgte sie entsprechend, sie befindet sich noch in der Tierklinik. Die Polizei in Marburg ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise: Wem ist am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 21.30 Uhr diesbezüglich etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Wer hat in dem Zeitraum Schussgeräusche in der Umgebung gehört? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Hirsch

