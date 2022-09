Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, L 194, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stockach, L194 (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Freitagmittag auf der Landesstraße 194 zwischen Stockach und Winterspüren schwer verletzt worden. Der 67-jährige Biker war mit einer BMW von Stockach in Richtung Winterspüren unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve kurz hinter dem Schwimmbad überholte der Zweiradfahrer einen Traktor mit Anhänger. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes der E-Klasse einer 33 Jahre jungen Frau. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro. Um beide Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppdienste. Die L 194 war während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

