Fluorn-Winzeln, Lkr. Rottweil (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter versucht, in das Sportheim Winzeln in der Oberndorfer Straße einzubrechen. Hierzu setzen die Unbekannten mit einem Hebelwerkzeug an einer Seiteneingangstür des Gebäudes an. Allerdings hielt die massive Tür dem Einbruchsversuch stand. Hinweise zu der Tat nimmt die ...

