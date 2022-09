Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfallflucht im Bereich der Tuttlinger Straße - Polizei bittet um Hinweise

Rottweil (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Sonntagabend an der Ausfahrt eines Schnellimbiss-Restaurants im Bereich der Tuttlinger Straße 65 gekommen. Gegen 21.45 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit einem 3er BMW vom Gelände des Schnellimbiss-Restaurants auf die Tuttlinger Straße. Zeitgleich bog ein derzeit noch Unbekannter mit einem dunklen Auto von der Tuttlinger Straße auf das Gelände des Restaurants ab und streifte hierbei das Heck des BMWs. Ohne sich weiter um den Unfall und den am BMW angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Rottweil hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Unfallverursacher.

