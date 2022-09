Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lindenhof, Lkr. Rottweil) Einbruch in Geschäftsgebäude mit Apotheke - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Oberndorf am Neckar, Lindenhof, Lkr. Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend, 18 Uhr, bis Sonntagvormittag, 09 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Apotheke in einem Geschäftsgebäude im Mörikeweg auf dem Lindenhof eingebrochen. Vermutlich gelangten die Einbrecher über das Treppenhaus des Gebäudes zu einer Lieferanteneingangstür. Nachdem die Täter diese aufgebrochen hatten, begaben diese sich zum Zugang der Apotheke, wo sie eine weitere Tür aufhebelten. Möglicherweise wurden die Eindringlinge gestört und verließen das Gebäude, ohne Beute gemacht zu haben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Mörikewegs, Ecke Hohenbergstraße und Ringstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf (07423 8101-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell