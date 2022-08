Polizei Mettmann

POL-ME: 17-jähriger Radfahrer schwer verletzt - Velbert - 2208090

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 18. August 2022, missachtete ein 52-jähriger Velberter, beim Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt an der Nevigeser Straße 210 in Velbert, einen ihm auf dem Gehweg entgegenkommenden Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das war geschehen:

Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 52-jähriger Velberter mit seinem Audi Q3 die Nevigeser Straße in Richtung Tönisheide. In Höhe der Haus-Nummer 210 hatte er die Absicht, nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Hierbei missachtete er einen Radfahrer, welcher zu diesem Zeitpunkt den nicht für den Radverkehr freigegebenen Gehweg der Nevigeser Straße in Richtung Velbert-Innenstadt befuhr.

Der 52-Jährige stieß mit seinem Audi frontal mit dem Mountainbike des 17-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Radfahrer über die Motorhaube auf den Boden geschleudert und schwer verletzt. Im Anschluss an eine medizinische Erstversorgung durch die hinzugezogenen Rettungskräfte brachten diese den 17-Jährigen zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Sowohl an dem Fahrrad als auch an dem Audi entstand Sachschaden. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf circa 1.200 Euro.

