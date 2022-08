POL-ME: Polizei nimmt Wohnungseinbrecher auf frischer Tat fest - Langenfeld / Wülfrath - 2208087

Polizei Mettmann

Am Donnerstagvormittag, 18. August 2022, wurden drei Männer bei einem Wohnungseinbruchdiebstahl am Möncherderweg in Langenfeld von dem Eigentümer auf frischer Tat ertappt. Die Männer flohen zunächst unerkannt in einem schwarzen Audi. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei das flüchtige Fahrzeug, im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, in Wülfrath antreffen und auf der Schillerstraße stoppen. Die Beamten nahmen die tatverdächtigen Fahrzeuginsassen im Alter von 30, 32 und 44 Jahre fest und stellten vermeintliches Diebesgut sicher.

Das war geschehen:

Gegen 10:30 Uhr verließ ein 51-jähriger Langenfelder seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Möncherderweg in Langenfeld. Er kehrte nur wenige Minuten später zurück und stellte einen ihm unbekannten Mann vor der Haustür fest, welcher unmittelbar die Flucht ergriff. Zwei weitere Männer entfernten sich fluchtartig aus der gewaltsam geöffneten Wohnung des 51-Jährigen und das Trio floh fußläufig in Richtung "Hinter den Gärten". Der Langenfelder stellte einen Einbruchdiebstahl fest und informierte folgerichtig die Polizei. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme meldete sich eine aufmerksame Zeugin bei den Beamten und teilte mit, dass das gesuchte Trio mit einem schwarzen Audi geflohen sei. Da die 33-Jährige sogar das Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges nennen konnte, leiteten die Beamten umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Täterfahrzeug ein.

Gegen 11:20 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung das gesuchte Fahrzeug auf der Wilhelmstraße in Wülfrath fest. Die Beamten folgten dem Audi A3 bis zur Schillerstraße, wo der Fahrzeugführer selbstständig seinen Audi abstellte.

Die Beamten kontrollierten die drei Fahrzeuginsassen im Alter von 30, 32 und 44 Jahren und nahmen die Männer vorläufig fest. Im Fahrzeug konnte ein Rucksack mit vermeintlichem Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden.

Die polizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Männer wurden zur Polizeiwache Mettmann gebracht. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und prüft derzeit, ob die Tatverdächtigen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Einbruchdiebstahls einem Haftrichter vorgeführt werden.

