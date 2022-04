POL-LM: Nachtrag zu Unfall mit schwerverletztem Jugendlichen

Limburg (ots) - 1. Kupfer gestohlen, Runkel, Steeden, Steedener Hautstraße, 20.04.2022, 23.30 Uhr bis 21.04.2022, 00.00 Uhr (pa)In der Nacht zum Donnerstag waren in Runkel Steeden Metalldiebe am Werk. Ersten Erkenntnissen nach sind Unbekannte gegen 23.30 Uhr in der Steedener Hauptstraße auf das umzäunte Gelände ...

mehr