POL-LM: Unfall mit schwerverletztem Jugendlichen

Limburg (ots) - VW entwendet, Limburg a. d. Lahn, Schiede, 19.04.2022, 22.00 Uhr bis 20.04.2022, 06.00 Uhr (pa)In der Nacht zum Mittwoch wurde in Limburg ein Pkw gestohlen. Der Fahrer eines blauen Volkswagen Touran stellte sein Fahrzeug am Dienstagabend am Fahrbahnrand der Schiede ab. Als er am Mittwochmorgen zurückkam, war der VW verschwunden. In dem gestohlenen Fahrzeug, das zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "LM-CE 67" trug, befand sich DJ-Ausrüstung ...

