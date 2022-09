Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (04.09.2022)

Schonach (ots)

Schwere Verletzungen davongetragen hat ein Zweiradradfahrer bei einem Unfall am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 109. Ein 17-Jähriger kam mit einer MZ 125 auf Höhe der "Rohrhardbergs", ausgangs einer scharfen Linkskurve, zu Fall. Der junge Mann rutschte gegen eine Böschung und erlitt schwere Verletzungen. Er kam nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik. Am Zweirad entstand Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell