POL-GÖ: (219/2022) Serie von Sachbeschädigungen in Duderstadt - Sechs geparkte Autos und Haustür in der Worbiser Straße zerkratzt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Duderstadt, Worbiser Straße

Nacht zu Sonntag, 22. Mai 2022

DUDERSTADT (jk) - In der Worbiser Straße in Duderstadt (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag (22.05.22) sechs geparkte Autos mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Von den Tätern fehlt jede Spur. Der verursachte Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Einen ersten Hinweis auf die Gesuchten könnte es im Zusammenhang mit einer weiteren Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür geben. Die Tat ereignete sich ebenfalls in der Worbiser Straße. Nach Schilderung der Hausbewohner wurden sie in der Nacht von zwei ca. 170 bzw. 180 cm großen, dunkel gekleideten Jugendlichen durch lautstarkes Klopfen aus dem Schlaf gerissen. In der Folge stellte man mehrere längere Kratzer an der hölzernen Eingangstür fest.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Duderstadt unter Telefon 05527/98010.

