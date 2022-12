Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbrüche und Einbruchsversuche + Baumaschinen von Baustelle mitgenommen + Peugeot Kombi geklaut

Dillenburg (ots)

Einbrüche in Dillenburg, Ehringshausen und Greifenstein

Dillenburg:

Auf Schmuck und Bargeld hatten es Diebe bei ihrem Einbruch in ein Einfamilienhaus "In der Klaus" abgesehen. Über ein aufgehebeltes Fenster drangen sie in das Haus ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise, zu den Einbrechern, die am Mittwoch (28.12.2022) zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr zuschlugen, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen- Katzenfurt:

Ein Einbruch in ihr Wohnhaus stellten die Eigentümer gestern Abend um 20:44 Uhr fest. Zwischen 16:00 Uhr und 20:40 Uhr hebelten Unbekannten ein Fenster im Vorbau des Einfamilienhauses in der Jahnstraße auf. Im Haus durchwühlten sie mehrere Räume und flüchteten mit Bargeld, Schmuck und Wurstwaren. Die Polizei beziffert den Schaden mit 4.250 Euro. Hinweise erbittet in diesem Fall die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein:

Auf 1.000 Euro beläuft sich der Schaden nach einem Einbruch in der Straße "Auf der Weid". Dort schlugen Einbrecher zwischen Dienstagabend (27.12.2022), 20:00 Uhr und Mittwochmorgen (28.12.2022), 09:00 Uhr zu. Die Diebe schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus. Auch hier durchwühlten sie sämtliche Räume des Hauses und stahlen einen Safe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Sinn - zwei versuchte Einbrüche

Im Bezett in der Hofstraße versuchten Unbekannte eine Glastür zum Restaurant einzuschlagen, um sich offenbar Zutritt zu verschaffen. Die Glastür hielt jedoch stand, so dass die Einbrecher von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Die Reparatur der Tür wird rund 2.000 Euro kosten. Ebenso hielt eine Glastür den Einbruchsversuchen in der Herborner Straße stand. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen beabsichtigen die Diebe auch hier eine Glastür einzuschlagen, scheiterten jedoch am Sicherheitsglas. Der Schaden beläuft sich auf 650 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und fragt: Wem sind zwischen 18:10 Uhr am Dienstagabend (27.12.2022) und 09:00 Uhr am Mittwochmorgen, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bezett bzw. der Metzgerei in der Herborner Straße aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar- Baumaschinen von Baustelle mitgenommen

Im Zeitraum, zwischen Dienstag (27.12.2022), 18:00 Uhr und Mittwoch (28.12.2022), 08:00 Uhr, stahlen Unbekannte zwei Heißdraht-Schneidegeräte und einen Elektro-Heizlüfter von einer Baustelle. Sie betraten das eingezäunte Gelände im Karl-Kellner-Ring und stahlen die Geräte aus einem unverschlossenen Gebäude. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 2.500 Euro. Hinweise zu den unbekannten Dieben und dem Verbleib der Maschinen erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Hochelheim: Peugeot Kombi geklaut

Über die Weihnachtsfeiertage stahlen dreiste Diebe einen weißen Peugeot 2008 vom Hof eines Autohauses in der Wetzlarer Straße. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Unbekannten sich zwischen dem 22.12.2022, 15:30 Uhr und Mittwochvormittag (28.12.2022), 10:00 Uhr auf den Hof des Kfz-Handels begaben, das Auto aufbrachen und stahlen. Der Schaden wird mit 6.000 Euro beziffert. Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Wetzlarer Straße gemacht? Wer kann Hinweise zum Verbleib des weißen Peugeot 2008 Kombi geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

