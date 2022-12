Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Leun-Biskirchen: Wohnhausbrand

Dillenburg (ots)

Leun-Biskirchen:

Heute (27.12.2022), in den frühen Morgenstunden, gegen 04:40 Uhr, wurden Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand in der Weilburger Straße gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang bereits Rauch aus dem Fachwerkhaus. Drei Kinder, im Alter zwischen 9 und 15 Jahren konnten sich selbstständig aus dem Haus retten. Sie wurden leicht verletzt in Krankenhäuser verbracht. Die 45-jährige Hausbewohnerin und Mutter der Kinder konnte im Laufe des Einsatzes nur noch tot geborgen werden. Hinweise zur Brandursache liegen derzeit nicht vor - die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Schadenshöhe kann momentan noch nicht beziffert werden. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Vier Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

