POL-LDK: Tasche mit Bargeld gestohlen + Kennzeichendiebe unterwegs + Parkplatzrempler + Geldkassette gegriffen und geflüchtet

Dillenburg- Tasche mit Bargeld gestohlen

Während ein Mitarbeiter einer Bäckerei Waren in die Filiale brachte, stahl ein Unbekannter eine Umhängetasche mit Bargeld aus dem Fahrzeuginneren des Liefer-Lkws. Hierzu drang der Unbekannte in einen Lagerraum, in dem der Benz abgestellt war ein, gelangte durch die geöffnete Heckklappe in das Fahrzeuginnere, brach im Anschluss einen Kühlschrank im Lkw auf und stahl die darin gelagerte Tasche mit den Umsätzen. Der dreiste Dieb flüchtete unerkannt. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 1.100 Euro. Wem sind verdächtige Personen am Donnerstagmorgen (22.12.2022), zwischen 07:40 Uhr und 07:45 Uhr in der Nixböthestraße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg-Niederscheld: Kennzeichendiebe unterwegs

Zwischen dem 21.12.2022 und dem 22.12.2022 stahlen Diebe die Kennzeichen von einem Mercedes und einem Skoda. Die Autos waren unter der Brücke der Bundesstraße 277 in der Niederschelder Hauptstraße abgestellt. Die Unbekannten stahlen das hintere Kennzeichen eines grauen A-Klasse Mercedes und das vordere Kennzeichen eines gelben Skoda Octavia. Der Schaden beläuft sich auf 45 Euro. Hinweise, zu den Dieben, die zwischen 18:00 Uhr und 10:00 Uhr zuschlugen, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Parkplatzrempler

Ein unbekannter Unfallfahrer touchierte am Mittwochmittag (21.12.2022) gegen 12:30 Uhr einen auf dem Eitzenhöfer-Parkplatz abgestellten schwarzen Audi und flüchtete. Die Reparatur des Schadens an der rechten vorderen Stoßstange wird rund 1.000 Euro kosten. Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Nauborn: Geldkassette gegriffen und geflüchtet

Ein unbekannter Mann betrat gestern Nachmittag (22.12.2022), gegen 15:45 Uhr, den Friseursalon in der Industriestraße. Er griff sich eine, auf der Ladentheke befindliche Geldkassette, rannte aus dem Laden und flüchtete auf seinem E-bike. Der dreiste Dieb stürzte offenbar auf seiner Flucht, verlor die Geldkassette, schnappte sich rund 250 Euro Bargeld, welches sich in der Kassette befand und setzte seine Flucht in Richtung Wetzlarer Innenstadt fort. Die Polizei sucht nun den unbekannten Mann, der 20-30 Jahre alt und 180 cm - 190 cm groß sein sol. Laut Zeugenaussagen hatte er eine sportlich schlanke Statur und ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Seine kurz rasierten Haare waren blond bis rötlich-braun. Er war bekleidet mit roter Kapuzen-Winterjacke, einer schwarzen Cargo-Hose und schwarzen Schuhe. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

